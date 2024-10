Az ifjú vádlott egy somogyi lakásotthonban gerjedt haragra, és késeléssel fenyegetőzött. A 2010-ben született, viselkedészavarral küzdő fiú 2023 februárjában először az egyik nevelt gyermekkel veszekedett az otthon udvarán, ezért társai a szobájába terelték és nyugtatni próbálták.

Fotó: Illusztráció - shutterstock

A fiú indulata azonban nem csillapodott, tovább provokálta a gyerekeket, aztán kijelentette, hogy le fogja szúrni az egyik szolgálatban lévő gyermekfelügyelőt. Hogy fenyegetését nyomatékosítsa, kifutott a szobából és a lakásotthon konyhájában akarta az elől lévő konyhakést magához venni, de ebben az utána futó lány megakadályozta. A gyermekfelügyelő éppen a vacsorát készítette elő, és ezért szintén a konyhában tartózkodott, így ő is meghallotta a vádlott többször elismételt fenyegetését, hogy le fogja. A dühöngő fiút végül a szobájában sikerült megnyugtatni. A késeket az eset óta elzárva tartják a lakásotthonban. Az ügyészség a Fonyódi Járásbíróságra benyújtott vádiratában a fiúval szemben próbára bocsátás alkalmazására tett indítványt, mivel a közfeladatot ellátó személy elleni erőszak elkövetése miatt a tizennegyedik életévét be nem töltött gyermek is büntethető.