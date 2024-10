Sorra állították meg az autósokat szerdán Kaposváron, ott jártunkkor éppen a 67-es számú főút mellett ellenőriztek a rendőrök. Azokat terelték le, akiknél egyértelmű volt a szabálysértés. A kaposvári Tóth Ildikó azért kapott bírságot, mert nem csatolta be a biztonsági övet.

– Most vettem rá ezt a védőt, mert nagyon vágta a vállam az öv, és még nem szoktam meg, ezért nem kötöttem be – magyarázta az asszony, hozzátéve, hogy vele még hasonló sosem fordult elő.

A biztonsági öv használatát is ellenőrizték a rendőrök Fotó: Lang Róbert

A kaposvári Lipóti József kamionját is leintették a rendőrök. Neki is fizetnie kellett.

– Szinte hetente beleszaladok rendőri ellenőrzésbe – mondta a férfi. – Most tankoltam és még nem kötöttem be az övet. A véleményem egyébként az, hogy ha nem csatolom be, azzal csak magamat veszélyeztetem, úgyhogy szerintem ezt nem kellene ennyire szigorúan büntetni. Az ittas vezetőket viszont sokkal keményebben bírságolhatnák.

Egy héten keresztül számíthatunk a fokozott ellenőrzésre

Fotó: Lang Róbert

Éppen Szigetvárra tartott Orbán Miklós és kollégája, s az anyósülésen helyet foglaló kolléga nem volt bekötve. – A bírság mértéke szerintem egy kicsit magas, de aki nem csatolja be, az megérdemli.

– Én mindig becsatolom a biztonsági övet, úgyhogy nem is büntettek még meg emiatt sosem. Ahogy beülök, becsatolom – mondta a szigetvári autós.

Hozzátette: sokat autózik és néha veszélyes anyagot szállít, ami miatt a büntetési tételek magasabbak. Ezért inkább betartja a szabályokat, hiszen nem éri meg áthágni azokat.

– A vezető baleseti okokként szereplő szabályszegéseket figyeljük – mondta Varga Zoltán, a Kaposvári Rendőrkapitányság közlekedési osztályvezetője.

– Ezek egyike a gyorshajtás, amelyet fix sebességmérő berendezéssel és menet közben is figyelünk. Emellett a biztonsági öv és a passzív biztonsági eszközök használatát is ellenőrizzük.

A mobiltelefon használat sem kerüli el rendőrök figyelmét

A piroson áthaladás és a mobiltelefon használat sem kerülte el a rendőrök figyelmét. Az ellenőrzés eddigi tapasztalatai szerint a biztonsági öv használatának elmulasztása a leggyakoribb szabályszegés, de ittas sofőr is fennakadt a rendőrökön, akinél közepesen magas értéket mutatott a szonda szerda délelőtt.