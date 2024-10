A szeptember végi drámai jelenet az M7-es autópályán a Kőröshegyi völgyhídon történt, ahol egy figyelmetlen sofőr egyszerűen áthajtott a terelésen, mintha nem is vette volna észre. Ez a pillanat megalapozta a helyzet életveszélyességét, hiszen a terelés mögött, ahol ő haladt, szembe jött a többi autós. Azonban ami még ennél is megdöbbentőbb, hogy a sofőr nem csak egy rövid szakaszon haladt a rossz oldalon, hanem kilométeren keresztül, mindenféle reakció nélkül. Az esetről videót is megosztott közösségi oldalán a Magyar Koncessziós

Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.

Könnyen tragédia történhetett volna az M7-esen.

Információink szerint a sofőr, egy Balatonbogláron élő 87 éves norvégiai férfi, magyar állampolgár.

A történet hőse egy kamionsofőr lett, aki szintén az M7 autópályán haladt. Ahogy észlelte, hogy valami nincs rendben, azonnal jelezni kezdett, ezzel figyelmeztetve az ellenkező oldalon haladókat.

A kamionos gyors gondolkodása és cselekvése kulcsszerepet játszott abban, hogy elkerüljék a balesetet az M7-es autópálya völgyhídi szakaszán. A nagy méretű jármű sofőrje – hogy a többi autós észlelje a veszélyt, és gyorsan reagáljon a figyelmeztető jelekre – hevesen villogtatni kezdte a reflektort.