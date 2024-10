Az adatok alapján a társulat a téli szezonban vendégszerepléseket vállalt az EU területén, különböző nemzetiségű cirkuszokban, míg a tavaszi-nyári időszakban csak büfét üzemeltetett belföldön, a társulat vezetőjéhez köthető, vállalkozásként működő cirkuszban. Az adóellenőröknek feltűnt, hogy épp a tavaszi-nyári szezonban az artista tevékenységből nem származott bevétel, ezért további adatgyűjtésbe kezdtek.

Az egyik közösségi oldalon a cirkusznak saját profilja van, itt naprakész tájékoztatást nyújtanak soron következő fellépéseikről. Az adóellenőrök a képekkel illusztrált produkciók között azonosították a vizsgált artistatársulatot is.

Az információk birtokában az ellenőrök nyilatkoztatták a társulatot a belföldi fellépésekről. Kiderült, hogy a társulat vállalkozóként valóban fellépéseket is vállalt a cirkuszban, de erről nem állított ki számlát. A vizsgált időszakban eltitkolt, másfélmillió forintnyi adó már be is folyt a költségvetésbe.

Borítóképünk illusztráció!