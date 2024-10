Sokáig kereste kutyáját az a niklai lakos, aki az otthonától mintegy ötszáz méterre, egy harminc méter mély kútban találta meg az ebet. A férfi péntek éjfél előtt néhány perccel kérte a marcali tűzoltók segítségét, akik egyik társukat mentőkötél és heveder segítségével engedték le a mélybe. A fedetlen kút számos állati tetemet rejtett, amit már messziről érezni lehetett, ezért a mentéshez szükséges volt a légzőkészülék használata is. Ez még nehezebbé tette a kutya mentését. Húsz perc megfeszített munkával sikerült végül a foxit épségben a felszínre hozni és átadni gazdájának. A balesetveszélyről a tűzoltóság tájékoztatta az önkormányzatot.

Megmentették a kutya életét a tűzoltók

Fotó: Marcali HTP

A kaposvári Szigetvári és Táncsics utcai kereszteződésében szombaton két személyautó karambolozott. A műszaki mentést a kaposvári tűzoltók végezték, a mentők az egyik autó vezetőjét kórházba szállították. A katasztrófavédelem azt is közölte: összeütközött két személyautó vasárnap délelőtt a 7-es főút balatonszemesi szakaszán. A karambolhoz a balatonboglári önkormányzati tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a gépkocsikat. Az egyik jármű utasát és vezetőjét a mentő kórházba szállították.

Kigyulladt egy melléképület tetőszerkezete vasárnap délután a mikei Kossuth Lajos utcájában. A tűz átterjedt a családi ház tetejére is.

– A lakók kihozták az épületben lévő három gázpalackot, amelyeket nem ért hőhatás - derült ki a katasztrófavédelem tájékoztatójából. - A kadarkúti tűzoltók megfékezték a tüzet, eloltották a még izzó részeket, majd hőkamerával is átvizsgálták a teljes tetőszerkezetet a visszagyulladás elkerülése érdekében. Az épület a gyors beavatkozásnak köszönhetően lakható maradt – összegzett hétfőn a Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.