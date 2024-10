Többnapos esőzést követően a nagy mennyiségben lehulló csapadék megemelte a Balaton vízszintjét és az alacsonyabban fekvő lakóingatlanok veszélybe kerültek Siófok Egry József utcájában – ez volt a feltételezése a szombati terepgyakorlatnak.

– Az elemi csapások, kedvezőtlen időjárási viszonyok és helyi vízkár következtében kialakuló veszélyhelyzetek felszámolásába önkéntesek is bevonhatók, hiszen a civil lakosság is fontosnak érzi, hogy baj esetén segíteni tudjanak a hivatásos egységeknek – tájékoztatott hétfőn a gyakorlatról a somogyi katasztrófavédelmi igazgatóság. Az elméleti felkészítésük után az Egry József és a Zichy Mihály utcát összekötő gyalogos és kerékpárút mentén nyúlgátat építettek, a Cinege patak torkolatánál átemelő szivattyúkat állítottak munkába a csapatok. Miközben sérültek mentését és ellátását is megoldották, sőt, a balesetmegelőzés érdekében a veszélyt jelentő fákat is eltávolították.

Az operatív törzs a helyszínen irányította a beavatkozást, amelynek mozzanatait a somogyi katasztrófavédelmi igazgatóság tisztjei értékelték. A mentőcsoportok bizonyították, hogy a mentési feladatokat önállóan és közösen is képesek végrehajtani, amelyhez Tompos Gábor tűzoltó alezredes, megbízott igazgatóhelyettes gratulált.