(A szörnyű gyermekgyilkosság esetén jogi értelemben nem beszélhetünk láthatásról, mert a két szülő közötti viszonyt nem rendezte bíróság, jogerős végzésről nincs tudomásunk kettőjük között. A szerk.)

A zákányihoz hasonló gyerekgyilkosság történt 2022-ben Hetesen

Kísértetiesen hasonló gyermekgyilkosság két és fél évvel ezelőtt történt Hetesen. Meggyilkolta nyolcéves kisfiát, majd önmagával is végzett egy 41 éves férfi 2022 májusában. Tettét feltehetően előre kitervelte, mert egy „Ne gyere be, hívd a 112-t” feliratot tett ki a háza ajtajára, nehogy valaki megzavarja szörnyű tettében. Ebben a gyilkossági ügyben 2022-ben zárult le a nyomozás. A zákányihoz brutalitásában és kivitelezésében is hasonlított a hetesi eset, a férfi kétehetenként esedékes láthatáson követette el szörnyű tettét, s kegyetlen módon, több késszúrással végezte ki a saját fiát, majd szíven szúrta magát.