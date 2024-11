A férfi a biztonsági személyzet tagjaként dolgozott az egyik Balaton-parti szórakozóhelyen, ahol 2022 nyarán a sértett és társasága is megjelentek. Az éjszaka folyamán a társaság tagjai kimentek a szórakozóhely udvarára, ahol közösen elfogyasztottak egy üveg tömény szeszes italt, utána pedig visszamentek táncolni. A sértett egyik barátja ekkor az üres üveget visszavitte, a mosdóban megtöltötte vízzel, majd a tánctéren ivott is abból. Ezt látta a vádlott is, aki azt hitte, hogy a társaság kintről behozott szeszes italt fogyaszt, ezért a sértett barátját ki akarta vezetni a szórakozóhelyről, viszont a fiatal nem hagyta magát és kirántotta a kezét a vádlott fogásából.

A nézeteltérést látva a sértett békítő szándékkal,a felek közé lépett és megkérdezte, mi a probléma a barátjával. A vádlott nagy erővel tarkón ütötte a sértettet, aki ettől a földre esett és elveszítette az eszméletét. A sértettnek nyolc napon belül gyógyuló sérülése keletkezett, mivel agyrázkódást és kisebb koponyazúzódást szenvedett. Az ügyészség a Fonyódi Járásbíróságra benyújtott vádiratában a férfival szemben – akit időközben egy kábítószer-kereskedelem bűntette miatt indult bűnügyben le is tartóztattak – pénzbüntetés kiszabására tett indítványt.