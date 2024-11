Mentés 1 órája

Cicák a pácban - ezt látnod kell!

Képzeld el, hogy a világ két különböző pontján hasonlóan különleges eset történik - számolt be közösségi oldalán a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF). A sztori itthon és Angliában is ugyanaz: a tűzoltók nemcsak az emberekért, hanem az állatokért is mindent megtesznek. Magyarországon esőcsatornába szorult cicát mentettek, ahogy Angliában is egy hasonló pácba került macskán segítettek.

Harsányi Miklós Harsányi Miklós

Négy éve Kiskőrösön egy kiscica szorult be az esőcsatornába, és csak a tűzoltók segítségével tudott kiszabadulni. Nemrég az angliai Clevedon városában keveredett hasonló helyzetbe egy macska, ő is a tűzoltóknak köszönheti a ki tudja hányadik életét. A forgatókönyv ugyanaz, csak a hely más. Bárhol is történjen baj, a tűzoltók készen állnak. A Kaposvári Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület (Kötél) is mentett macskát. Az Állatok Világnapján mi sem lehet természetesebb mint egy állatmentés - írták október elején. Cicák a pácban. Akkor az egyesület a délutáni órákban kapta az értesítést, miszerint Kaposváron a Fő utcán parkoló autó alól cica hang jön, de az állatot nem találják. - Az autó tüzetes átvizsgálását követően egy autószerelő rámpára állítottuk , ahol az alváz és a kipufogó közti hővédő lemez lebontását követően tudtuk sértetlenül kimenteni a cicust, és visszaadni gazdájának - számolt be a Kötél. John, az angliai nőstény cica. Igen, jól látod, John és nőstény.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!