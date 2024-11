A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint tűz ütött ki egy böhönyei, Illés utcai lakóházban, ahol a konyhabútor gyulladt meg. A helyi önkormányzati tűzoltókat riasztották, akik az áramtalanítást követően az épület sugár fedezettel hatoltak be. Az épület átszellőztetése során az egyik szobában egy macskára bukkantak, aki sértetlenül túlélte az esetet. A bátor tűzoltók nemcsak az épületet mentették meg, hanem a cica életét is megóvták. Az egység a konyhából egy gázpalackot is kihozott, amit nem kellett visszahűteni, majd gyorsan eloltották a lángokat.