A vízirendőrök november elsején este tíz óra előtt a Balatonberény előtti vízterületre siettek, mert bejelentést kaptak, hogy a sűrű ködben egy csónakos eltévedt és nem tudott partot érni. A kétségbeesett férfit közel kétórás kutatást követően találták meg, majd épségben a balatonmáriafürdői kikötőbe vitték.

A Balaton jelenleg 12 fokos fokos, így a hipotermia, vagyis az emberi test kihűlésének veszélye már rendkívül rövid idő alatt fennáll. November 1-től (március 31-ig) vízijárművekről (vitorlás, csónak stb.) már tilos az éjszakai horgászat, az csak 6 és 22 óra között szabad. Csónak továbbra is csak a parttól számított legfeljebb 1500 m széles vízterületen közlekedhet. Ez a tilalom az A, B és C kategóriájú tanúsítvánnyal rendelkező csónakra, melynek vezetője a hajózási képesítésekről szóló miniszteri rendelet szerinti legalább tanulómatróz, vagy kishajóvezetői képesítéssel rendelkezik, nem vonatkozik. Ettől függetlenül javasoljuk az 1500 m-es szabály betartását azoknak is, akik egyébként ezen túl is bemehetnek a vízre, tekintettel az időjárási körülményekre.

A segélykérések során hívható a 112-es segélyhívószám, mely már a segélykérő helyadatait is elküldi, amennyiben IOS vagy Android rendszerű okostelefonról indítják a hívást. Ezzel együtt azonban javasoljáka rendőrök, hogy ha baj történik, inkább a 1817-es vízi segélyhívót tárcsázzák, mert a segítség sokkal gyorsabban érkezhet. A 1817-re indított hívásukkal közvetlenül a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányág központját érik el.

Ha a csónak felborul, azt semmi esetre se hagyják el, hanem kapszkodjanak bele, és ha lehetőség van rá, akkor másszanak fel rá. Ne próbáljanak meg kiúszni a partra, mert a sikernek a vastag ruházat, és a hideg víz miatt csekély az esélye.

A jegesedésig a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság minden rendőrőrsén készenlétben tart azonnal bevethető mentőhajókat, de a sikeres bevetések feltétele a fenti szabályok, tanácsok betartása is!