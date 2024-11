Lesnyák Árpád a bolhási Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület elnöke érdeklődésünkre elmondta, a baleset úgy történt, hogy a férfi a gázpalackot szerette volna rácsatlakoztatni a tűzhelyre, de valamiért nem lehetett összekapcsolni, mert a palack zárszerkezete elromlott. Emiatt a palackot sem lehetett elzárni. A gáz elkezdett szivárogni a nyári konyhában, a sparheltben azonban közben már égett a tűz. A gáz azonnal lángra kapott, égni kezdett a palack, viszont szerencsére nem robbant fel.

A gázpalack lángra kapott, egy ember is megsérült

– A riasztás után rögtön odaértünk, és elkezdtük hűteni a gázpalackot – mondta Lesnyák Árpád. – Miután visszahűlt a palack, kihoztuk a melléképületből, tovább hűtöttük és közben a nyári konyhát is oltottuk. Lángoltak a bútorok és a tetőszerkezet is. A helyszínre megérkeztek a barcsi és a nagyatádi hivatásos tűzoltók is, és együtt sikerült megfékezni a lángokat. Szerencsére a főépületre nem terjedt át a tűz, ez köszönhető annak is, hogy nagyon gyorsan kiértünk a helyszínre, és időben megkezdtük az oltást – tette hozzá az egyesület elnöke.

A melléképületben tartózkodó férfi égési sérüléseit a nagyatádi kórházban látták el, majd haza is engedték.