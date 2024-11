Boda Róbert kaposvári ügyvéd megkeresésünkre elmondta, bírósági vagy gyámhatósági döntés nélkül az apának pont annyi joga van a gyermekhez, mint az anyának. Bizonyos esetekben azonban megtagadhatta volna a láthatást az édesanya. Brutális módszerrel, egy disznóölő taglópisztollyal ölte meg két éves kisfiát a zákányi N. Tibor egy hónappal ezelőtt. Az apa a gyermekgyilkosság után betakarta a gyermek holttestét, átvitte magához a másik fiát és minta semmi sem történt volna, elfogyasztottak egy pizzát az élettelen gyermek holtteste mellett. A két éves kisfiú, Kristóf Csurgón élt az édesanyjával. A tragédia idején éppen láthatáson volt az apjánál. A szülők felügyeletei joga közös volt, bár erről akkor még nem volt papírja sem az anyának, sem az apának.

A zákányi gyermekgyilkosság helyszíne.

– Jogi értelemben sajnos nem volt mit tenni az édesanyának, a gyermeket oda kellett adni az apának, ha látni akarta – emelte ki Boda Róbert. – Mindaddig, amíg nincsen a felek között sem írásbeli megállapodás, sem gyámhatósági vagy bírósági döntés, addig az apának pont annyi joga van a gyermekhez, mint az anyának, függetlenül attól, hogy nem élnek egy háztartásban. Ha külön költöznek, akkor csak annyit szabályoz a törvény, hogy az apának tartásdíjat kell fizetnie, de nem jelenti azt, hogy a kapcsolattartás bármilyen formában ne illetné meg őt. Ebben az esetben úgymond nem hibázott az anya, mert nem volt hatósági dokumentum, de ha lett is volna, akkor sem valószínű, hogy bármi gyanú ok felmerült és problémát okozott volna a láthatásban, hiszen a férfi a nagyobb gyermekével is tartotta a kapcsolatot. Kizártnak tartom, hogy akár a gyámhatóság, vagy a bíróság ne biztosította volna a kapcsolattartást az édesapa részére – mondta a kaposvári ügyvéd.

Boda Róbert arról is beszélt, ha N. Tibor a kapcsolattartáskor feldúlt, vagy ittas állapotban érkezett volna, akkor az édesanya megtehette volna azt, hogy ott és akkor nem adja oda a két éves gyermeket az apának. – Ha bármi olyan körülmény felmerül, amire a szülő azt mondja, a gyermekemet nem kívánom a másik gondjára bízni, mert nem garantálja a biztonságát, akkor nem köteles odaadni láthatásra. Viszont, ha az apa mondjuk másnap megjelenik kijózanodva, normális állapotban, akkor megint csak nem tagadhatta volna meg, hogy elvigye a gyermeket – hangsúlyozta Boda Róbert.