Somogyban egyelőre latyakosak, de járhatóak az utak. A szomszédos vármegyék úgy tűnik nem úszták meg ennyivel

- A 2-es főút 45-ös kilométerénél, Szendehelynél, és a 52-es kilométerénél, Pusztaszántó közelében is keresztbe fordult egy-egy kamion az úttesten - közölte péntek hajnalban az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság. - A 8-as főút 31-32-eskilométere között, a pétfürdői elágazónál is elakadt kamion miatt van szükség segítségre, és a főút 67-es kilométernél, Herendnél is több autó nem tud továbbhaladni. A 7307-es úton, Barnagnál egy hókotró csúszott árokba, a 81-es főút 33-as kilométerénél egy kamion nem tud feljutni az emelkedőn. Cegléden, a 4-es főút 64-es kilométerénél egy kenyérszállító kisteherautó csúszott árokba, Dobogókőnél pedig a közútkezelő járműve sodródott le az úttestről.

Kisteherautó akadt el Zalaszabar és Nagyrada között, Érden, a Törökbálinti úton egy kamion részben árokba csúszott, a Bicske és Mány közötti úton az emelkedőn akadtak el járművek. A 10-es főút pilisvörösvári szakaszán több kamion is elakadt, Sárszentágotán egy volánbusz fordult keresztbe a havas úton, szintén autóbusz csúszott meg a Szügy és Nógrádmarcal közötti úton, az 53-ason, Dunatetétlennél, a horgásztavaknál pedig árokba csúszott egy jármű. Tata-Agostyánnál, a 1128-as úton egy hókotró útját zárta el kidőlt fa, a 75-ös főút 47-es kilométerénél egy kidőlt fa mindkét sávot elfoglalja, a 11-esen Szentgyörgypuszta és Visegrád között villanyvezetékre dőlt egy fa, a vezetékek ettől szikráznak, a 76-os főút 44-es kilométerénél, Kisbucsa közelében pedig három sávból kettőt elzár egy kidőlt fa. A 84-es főútra a lesencetomaji elágazónál dőlt egy fa, és útakadályra kell számítani a 2-es főút 28-as kilométerénél, Sződliget térségében is. Szentendrén a 11-es főút forgalmát akadályozza kidőlt fa. A bejelentések folyamatosan érkeznek, a tűzoltók egymás után vonulnak az esetekhez.