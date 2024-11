A bizottság elnöke, Benke Ottó rendőr alezredes statisztikai szempontból is értékelte az elmúlt évet. Az idén október 31-ig történt személyi sérüléssel járó közúti közlekedési balesetek száma 13 százalékkal növekedett 2023 azonos időszakához viszonyítva, ami nagyobb feladat elé állítja a közlekedők biztonságáért dolgozókat. Az alezredes kiemelte, hogy a legfőbb baleseti ok továbbra is az elsőbbségi szabályok megszegése, amit a gyorshajtás követ. A legtöbb balesetet pedig még mindig a személygépkocsi-vezetők, és a kerékpárosok okozzák.

Értékelték az elmúlt évet

Fotó: Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság

A somogyi rendőrök legfontosabb célkitűzései között továbbra is a passzív biztonsági eszközök használatának folyamatos ellenőrzése, az ittas járművezetők kiszűrése, valamint a biztonságos gyalogos és kerékpáros közlekedés kérdésköre szerepel.

Kiss Ambrus, a Magyar Autóklub regionális elnöke tájékoztatta a megjelenteket, hogy szervezetük jelenleg átalakuláson megy keresztül, de az együttműködést és a partnerséget a balesetmegelőzésben továbbra is fent kívánják tartani.

Jakodáné Jendrek Zsuzsanna, a bizottság gyermek és ifjúsági szakbizottság tagja emlékeztetett mindenkit, hogy a jövőben új KRESZ életbe lépése várható, mely sok új kihívás elé fogja állítani a szakmát, és a közlekedőket egyaránt.