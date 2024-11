A Siófoki Rendőrkapitányság munkatársai a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság bevetési egységének közreműködésével több városban is egyszerre csaptak le november 20-án. A rendőrök kábítószergyanús anyagokat is találtak. Annak a 27 éves diósdi nőnek a lakásán is találtak kábítószert, akit társával, egy 22 éves kislángi férfivel együtt azzal gyanúsítanak, hogy bordélyházat üzemeltettek a férfi siófoki lakásának tetőterében 2024 augusztusa és októbere között. Az örömlányok a helyiségért naponta fizettek a nőnek, aki ezt megosztotta társával.

Bordélyházat számoltak fel a nyomozók

Forrás: police.hu

A feltételezett elkövetőket elfogták és előállították a Siófoki Rendőrkapitányságra, ahol a nyomozók prostitúció elősegítése bűntett megalapozott gyanúja miatt kihallgatták őket. A 27 éves nővel és egy másik társával szemben pedig kábítószer birtoklása miatt is indult eljárás.