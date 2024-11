A rendőrség arra is figyelmeztet az eset kapcsán, hogy a balesetek egyik legfőbb oka a gyorshajtás. Ekkora sebességnél lakott területen belül lehetetlen időben és megfelelően reagálni a külső tényezőkre. Ami pedig ennél is fontosabb, hogy a szabályosan közlekedőknek is lehetetlen időben és megfelelően reagálni egy ilyen sebességgel közlekedő gépkocsira. A gyorshajtó járművezető felelőtlen magatartásával nemcsak a saját, de mások testi épségét is veszélyezteti.