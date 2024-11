Egy 34 éves román állampolgár szeptember 19-én kora reggel érkezett Kaposvárra. Először egy családi ház ajtaját próbálta meg befeszíteni, majd miután nem járt sikerrel, egy másik utcában az ajtóüveget kitörve jutott be egy lakóingatlanba, ahonnan több millió forintot, ékszereket és műszaki cikkeket lopott el, majd elhagyta a várost.

A nyomozók a térfigyelő kamerarendszernek köszönhetően nemcsak feltérképezték a mozgását, de azonosították is a feltételezett elkövetőt, akivel szemben elfogatóparancsot adtak ki. Felmerült a gyanú, hogy a férfi több más nagyvárosban, köztük Sopronban és Nyíregyházán is követett el hasonló bűncselekményeket, mielőtt a VII. Kerületi Rendőrkapitányság körzeti megbízottjai Budapesten elfogták.

A másik betörő november 6-án a zárat feltörve hatolt be egy társasházi lakásba Kaposváron, ahonnan szintén több millió forint értékű készpénzt és értéktárgyakat tulajdonított el. A nyomozók a kamerafelvételeknek köszönhetően a feltételezett elkövetőt ismét gyorsan azonosították, a 46 éves kaposvári lakost másnap már el is fogták, majd kihallgatását követően őt is őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását.

