Előkészítő ülést tartott szerdán a szomszéd vármegyében a Zalaegerszegi Járásbíróság annak a férfinak az ügyében, akit költségvetési csalással vádolnak, mert 2019 márciusában elhatározta, hogy magánszemélyek nevében nyújt be jóvátételi kérelmeket a Német Szövetségi Köztársaság Pénzügyminisztériumához. Ezek összege a második világháborúban nemzetiszocialista üldöztetésnek kitett, nem zsidó származású személyek esetében 2556 euró volt. Így akart könnyű pénzhet jutni.

Náci üldözöttek nevében csaltak volna ki pénzt Fotó: Polyák Attila

A férfi beavatta tervébe a vele együtt élő családját is: lányát a másodrendű vádlottat, vejét a harmadrendű vádlottat és feleségét a negyedrendű vádlottat. Rájuk elsősorban azért volt szükség, hogy minél több bankszámlát tudjanak nyitni annak érdekében, hogy a kiutalásnál a német hatóság ne fogjon gyanút. A férfi 2019 április 8-a és 2019 szeptember 16-a között összesen 17 olyan személy nevében nyújtott be kérelmet, akik nem is hallottak a német állam általi kártalanításról. Az igénylő lapon feltüntetettek személyes adatait és személyi igazolványuk másolatát az elsőrendű vádlott már korábban ismeretlen módon, jogosulatlanul szerezte meg és használta fel. A jóvátételek összegeinek kiutalásához a vádlott társai számlaszámait használta fel.

Nem kaphat akárki pénzt érte

A kiutalások további feltétele egy közjegyző által kiállított és hitelesített életbenléti igazolás volt, amelyeken az első rendű vádlott hamis közjegyzői pecséteket és aláírásokat szerepeltetett. 13 esetben a kérelmeknek a Német Szövetségi Köztársaság Pénzügyminisztériuma helyt adott, s kiutalta a 2556 eurót, azaz összesen 10 807 150 forintot. Négy esetben mivel észlelték, hogy az életbenléti igazolások hamisítványok, elutasították a kérelmeket. A vádlottak a Német Szövetségi Köztársaságnak 10 807 150 forint vagyoni hátrányt okoztak.