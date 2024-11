Az ügyészség vagyon elleni bűncselekmények miatt nyújtott be vádiratot azzal a két férfival szemben, akik nyílászárók felfeszítése útján jutottak ingatlanokba Nemesviden. A fiatalabb vádlott volt az, aki először 2023 áprilisában tört be egy nemesvidi lakóházba, ahonnan 36 ezer forint értékben fűnyírót, réz csillárt és festményt lopott. A férfi a következő ingatlannál már nem érte be ennyivel, innen összesen 191 ezer forint értékű tárgyakkal távozott, míg a harmadik alkalommal 646 ezer forint értékben vitt el műszaki cikkeket és szerszámgépeket.

A nemesvidi tolvajok által feltört egyik ajtó Fotó: Magyarország Ügyészsége

Az idősebb, többszörös visszaeső férfi a falu két másik családi házában járt, az általa ellopott műszaki eszközök és dísztárgyak értéke az egyik ingatlannál meghaladta a fél millió forintot. Az ügyészség a Marcali Járásbíróságra benyújtott vádiratában az idősebb vádlottal szemben fegyházbüntetést és közügyektől eltiltást indítványozott, azonban a fiatalabb férfival szemben ugyancsak végrehajtandó szabadságvesztés és közügyektől eltiltás az indítvány azzal, hogy a korábbi felfüggesztett büntetéseit is hajtsa végre a bíróság.

Borítóképünk illusztráció