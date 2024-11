A Marcali Járási Ügyészség kábítószer-kereskedelem és más bűncselekmények miatt emelt vádat azzal a somogyi férfival szemben, aki széles skáláját kínálta az illegális szereknek. Volt 18 év alatti vevője is. A vád szerint a vádlott 2022 őszétől foglalkozott kábítószerek, valamint új pszichoaktív anyagok értékesítésével, és 2023 júniusában történt elfogásáig kiterjedt vevőkört épített ki, akik között tizennyolcadik életévét be nem töltött személy is szerepelt.

A férfi a Marcali melletti faluban lévő otthonában fogadta vásárlóit, akiknek főképp marihuánát adott el, sőt fizetségként pénz helyett használt kerékpárt, valamint hűtőszekrényt is elfogadott.

A rendőrök a terhelt lakóhelyén végzett kutatás során több millió forint készpénz mellett THC tartalmú növényi származékot, kristályos anyagokat, továbbá tablettákat foglaltak le.

– olvasható a Somogy Vármegyei Főügyészség sajtóközleményében.