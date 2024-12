Mobil garázsok telepítésére az áldozatok a több százezer forintos vételárnak akár a 30 százalékát is hajlandók voltak előre kifizetni. A legrosszabbul azonban azok jártak, akiket a csaló a soron kívüli beépítés reményében a teljes összeg átutalására is rábírta. A nyomozók a számlaforgalmi adatokat elemezve azonosították a feltételezett elkövetőt. Bankszámláit a vagyonvisszaszerzés érdekében zárolták, majd 67 rendbeli, üzletszerű csalás gyanújával hallgatták ki, őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását. A bűncselekmények elkövetésében hárman is segítették a csalót, ők szabadlábon védekezhetnek.

Mobil garázsokat árult az internetes csaló

Fotóillusztráció: Shutterstock AI

A vizsgálók befejezték a nyomozást, és az iratokat a napokban vádemelési javaslattal küldték meg a Kaposvári Járási Ügyészségnek.