– Budapesten 26 új sebességmérő kamerát állítottak üzembe október 30-án – tájékoztatott kedden a police.hu. – A kamerák november 30-ig 52.926 gyorshajtót mértek be. A legkirívóbb eset a IX. kerület, Üllői úton történt, ahol 50-es táblánál óránként 158 kilométerrel száguldott egy autós, amiért 468 ezer forint közigazgatási bírság jár. Megdöbbentő, de az Árpád hídon – ahol a Budapesti Rendőr-főkapitányság már nyáron fokozta az ellenőrzések intenzitását – három gépkocsit is a megengedett 70 km/h kétszeresével vagy még többel:­ 140, 143 és 149 km/órával mértek be. Itt fejenként 140 ezer forint a közigazgatási bírság.

Kaposváron is mérnek az új traffiboxok

Fotóillusztráció: Mészáros János

A berendezések radaros elven működnek, különböző forgalmi és fényviszonyok mellett 24 órás, folyamatos mérésre alkalmasak, az elhaladó járművekről minden napszakban jó minőségű felvételeket készítenek, felismerve azok honosságát és rendszámát is.

Új traffipax figyel a gyorshajtókra Kaposváron is, számolt be októberben a Sonline.hu. Akkor megírtuk: a Boróka utca és a Guba Sándor utca után az Egyenesi útra is kikerült a traffibox. A mostanival együtt már három helyre telepítették a sebességmérő eszközök tartódobozait. Információink szerint a Pécsi utcában telepítik majd a negyediket.