Tragédia: autóbalesetben elhunyt a labdarúgó válogatott középpályása

Az Index beszámolója szerint hatalmas baleset történt a horvát karlovaci Turanj körgyűrűn, amelyben négy autó ütközött össze. Két ember életét vesztette, három további személyt – köztük két válságos állapotban lévőt – írta meg az Index.

Balesetben hunyt el a horvát válogatott korábbi vezére

Az áldozatok egyike a horvát labdarúgó-válogatott korábbi játékosa, Nikola Pokrivacs - írta meg a kaportal horvát hírközlő oldal, ami egy videót is megosztott a baleset helyszínéről.

Pénteken 20.15 körül történt a tragikus baleset. A helyi sajtó, KAportal értesülései szerint a szerencsétlenséget feltehetően egy bosznia-hercegovinai állampolgár okozta, aki egy zágrábi rendszámú BMW-vel előzés közben frontálisan ütközött Pokrivač járművével. Nikola Pokrivač az NK Vojnić 95 csapat három másik játékosával utazott. Közülük Tin Džaferović és Josip Mohač súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedett, míg Franjo Berišić, a csapat kapusa, csak könnyebben sérült meg. A tragédia idején a vétkes járműben egy kiskorú lány is tartózkodott, aki csodával határos módon sértetlenül megúszta az ütközést. A balesetben részt vevő másik két autó utasai – egy fiatal gyermekes család, illetve egy apa két felnőtt fiával – szintén nem szenvedtek sérülést.

A 39 éves középpályás 15 alkalommal ölthette magára a nemzeti címeres mezt, és tagja volt a 2008-as Európa-bajnokságon szereplő keretnek is Slaven Bilics irányítása alatt. Klubkarrierje során többek között a Varteks, a Dinamo Zagreb, az AS Monaco, az RB Salzburg és a Rijeka csapataiban is játszott, tavaly nyáron pedig az NK Vojnics ’95 együtteséhez csatlakozott.



Több baleset történt az M7-esen is

A húsvéti hétvégén több baleset is történt már pénteken az M7-es autópályán. Két személyautó ütközött össze a sztráda Budapest felé vezető oldalán, Pázmánd közelében. A baleset következtében az egyik gépkocsi az árokba sodródott. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett.

Szalagkorlátnak ütközött egy személyautó az M7-es autópálya Nagykanizsa felé vezető oldalán, Szabadbattyán közelében, a 70-es kilométerszelvénynél. A székesfehérvári hivatásos és a sárvízi önkéntes tűzoltók áramtalanították a járművet. A rajok megszüntették a forgalmi akadályt.