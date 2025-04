Tégla helyett csak ígéretek érkeztek – átvertek egy építkezőt Fonyódon

2022 márciusában két rafinált figura jelent meg egy fonyódi építkezésnél. Az egyikük egy cég ügyvezetőjének, a másik pedig építési vállalkozónak adta ki magát – papír persze sehol. A kivitelezőnek épp nagy gondja volt: az országos építőanyag-hiány őt is utolérte, és úgy tűnt, nem fogja tudni időre befejezni a munkát.

Álsegítség az építkezésen: tégla helyett csak kár maradt

Ekkor jöttek a „megmentők”. A két férfi azt állította, a „vállalkozó úr” Szlovákiából simán be tud hozni egy nagyobb adag téglát. Az ajánlat csábító volt, főleg az akkor épp elérhetetlen anyagárak fényében – így gyorsan meg is kötötték a 3 millió forintos szerződést. A pénz átment. A tégla? Az nem. A két vádlott soha nem is akart szállítani semmit, csak a lóvéra utaztak – áll a vádiratban. A kivitelező így 3 millióval lett szegényebb, és a helyzetén sem segített senki. A kár azóta sem térült meg.

Az ügy most bíróság elé került, a vádlottaknak pedig jogtalan haszonszerzés miatt kell felelniük.