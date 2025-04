Gázpalack robbant húsvétkor Balatonfenyvesen – csoda, hogy túlélték

Húsvét hétfő délutánja általában a sonkáról, tojásról és locsolkodásról szól, de idén április 21-én Balatonfenyvesen három rendőr egészen másért vett elő vödröt és slagot. Egy nyaraló udvarából fekete füst gomolygott, a fészer lángolt, és csak perceken múlt, hogy a főépület is el ne égjen. A fonyódi rendőrök – Penczi András főtörzsőrmester, Sümegi Béla főtörzszászlós és Forró Zsolt törzszászlós – éppen járőrszolgálatban voltak, amikor észrevették a bajt – számolt be elsőként a történetről a Zsaru Magazin közösségi oldalán. Slaggal, vödrökkel és elképesztő lélekjelenléttel vették fel a harcot a lángokkal. A rendőrök nem tudták, hogy a sűrű füstben egy feltöltött gázpalack is megbújik.

A balatonfenyvesi gázpalack robbanás után maradt henger, amely csak hajszál híján nem okozott tragédiát a húsvéti tűzeset során

Forrás: Rendőrség

A lángok között rejtőzött a veszély: robbant a gázpalack

A lángok már a főépület felé tartottak, amikor a három rendőr slaggal és vödrökkel kezdte meg a tűz megfékezését

Forrás: Rendőrség

A fészer már ropogott, amikor megkezdték az oltást, de senki nem tudta, hogy bent egy gázpalack lapul a sűrű füstben. Egy perc sem telt el, amikor az óriási robbanás megrázta az udvart. A detonáció ereje őket is elérte, hőhullám csapta meg a testüket, de tovább locsoltak. A tűzoltók szerint ha a palack csak félig lett volna töltve, a robbanás sokkal nagyobb és koncentráltabb lett volna és ekkor valószínűleg személyi sérülés is történik.

Egy kis vödör víz, egy nagy adag szerencse

Ők azok, akik a húsvéti gázpalack robbanás ellenére is azonnal cselekedtek – életet és otthont mentettek

Forrás: Rendőrség

A helyszínen tartózkodó egyik férfi is segített, bár izgatottságában véletlenül nyakon öntötte az egyik rendőrt egy vödör vízzel. Az első tűzoltóautók néhány perccel később érkeztek meg: kettő Marcaliból, egy Balatonboglárról.

Baráth Attila őrnagy, a Fonyódi Rendőrkapitányság vezetője külön is méltatta a három rendőrt. A húsvéti bevetésre még sokáig emlékezni fognak és nem a locsolás miatt.