Az úton kacsázott a 81 éves autós, az idős néni a rendőröknek sem állt meg

Több bejelentés is érkezett április 14-én a rendőrséghez arról, hogy Jutánál a Balaton felé haladva egy idős asszony hol áttér a szembejövő sávba, hol meg majdnem árokba hajtva közlekedik. A járőrök Somogyjádon megkísérelték megállítani az autóst, de az idős sofőr kikerülte őket és továbbhaladt Lengyeltóti irányába. A rendőrök követni kezdték az előttük is kacsázva közlekedő járművezetőt, akit végül pár száz méterrel később sikerült biztonságosan megállítaniuk – számolt be a Police.hu

Hiába próbálták megállítani az idős sofőrt

Fotóillusztráció: Gyurina Zsolt

Nem volt ittas az idős sofőr

A 81 éves gépkocsivezetővel szemben alkalmazott alkoholszonda ugyan nem jelzett ittasságot, de mivel szemmel láthatóan nem volt a biztonságos vezetésre képes állapotban, nem engedték tovább, azonban segítségül gondoskodtak számára egy sofőrről. A kaposvári asszony ellen a balesetveszélyes közlekedés miatt eljárást indítottak, továbbá elrendelték a soron kívüli orvosi vizsgálatát.