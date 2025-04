– Pénteken meggyulladt egy böhönyei lakóház kéményének belsejében a lerakódott égéstermék. A helyi önkormányzati tűzoltók eltávolították az izzó részeket a füstelvezetőből és megtisztították azt a lerakódástól – tájékoztatott a somogyi katasztrófavédelem. – A tűz nem terjedt tovább a tetőszerkezetre.

Oldalával az árokba borult egy gépkocsi péntek este a 61-es főút 146-os kilométerszelvényénél, Nagybajom térségében. A böhönyei önkormányzati és a nagybajomi önkéntes tűzoltók végezték a műszaki mentést. Azt is közölték: a szélvédő eltávolítását követően hordágyon kiemelték a sofőrt, majd átadták a mentőknek, akik kórházba szállították a sérültet.

Árokba borult egy autó Nagybajomnál, a böhönyei és a nagybajomi tűzoltók siettek a sofőr segítségére

Fotó: Böhönye ÖTP

Lángra kapott egy fatároló péntek éjjel a siófoki Hétvezér utcában. A tűz továbbterjedt a szomszédos ingatlan melléképületének tetőszerkezetére és egy tujasorra. A siófoki tűzoltók kiérkezése előtt két gázpalack is felrobbant a tárolóban. Az egységek három vízsugárral és kéziszerszámokkal eloltották a tüzet és megakadályozták, hogy a lángok a főépületre is átterjedjenek. A tűzoltók megbontották a tároló tetőszerkezetét is, további izzó gócok után kutatva.

Megtisztították az utat a tűzoltók

A tabi Kossuth Lajos utcában, valamint a 67-es úton, Bőszénfa és Simonfa között lehasadt egy fa nagyméretű ága, ahol a tűzoltók segítségére volt szükség. Kastélyosdombó és Potony között egy kidőlt fa képezett félpályás útzárat és veszélyeztette a forgalmat szombaton. A barcsi tűzoltók láncfűrésszel eltávolították a veszélyes fát.

Kidőlt fa nehezítette a közlekedést

Fotó: Marcali HTP

– Traktor alá szorult egy férfi szombaton a déli órákban Nagyatádon – közölte Katasztrófavédelem. – A város hivatásos tűzoltói emelőpárna segítségével megemelték a traktort és kiszabadították a beszorult sérültet, akit átadtak a mentőknek.