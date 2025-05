Kilopta az adót a házból a vállalkozó - így rafkózott

Nemcsak a cége bevételeit, hanem a fizetendő adót is eltitkolta az a kaposvári férfi, akivel szemben most emelt vádat a Kaposvári Járási Ügyészség. A vád szerint a vállalkozó súlyos költségvetési kárt okozott az államnak. A negyvenes éveiben járó kaposvári férfi által irányított kft. a 2022-es és 2023-as években ténylegesen végezte gazdasági és építőipari tevékenységét, a megrendelések után a számlákat is kiállították – a bevételek tehát megvoltak. Csakhogy a havi áfa-bevallásokat a férfi nem készítette el, és nem is nyújtotta be az adóhatóságnak.

Adócsalás miatt indul eljárás a kaposvári férfi ellen.

Adócsalással 14 milliós kárt okozott az államnak

Ezzel a mulasztással összesen 14 millió forintnyi vagyoni hátrányt okozott az állami költségvetésnek, mivel az általános forgalmi adó (ÁFA) összege nála maradt. Az ügyészség szerint a férfi magatartása kimeríti a költségvetési csalás bűntettének tényállását. A vádlott ezen túlmenően a számviteli kötelezettségeinek sem tett eleget: a cég beszámolóit nem készítette el, és nem is tette közzé. Ez a számviteli törvény megsértésének minősül, hiszen ezzel meghiúsította a társaság vagyoni helyzetének átláthatóságát és ellenőrzését.

A Kaposvári Járási Ügyészség a vádiratában felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását indítványozta a férfival szemben, valamint javasolta a 14 millió forint összegű vagyonelkobzást is. Az ügy a Kaposvári Járásbíróságon folytatódik.