Szigorítanak Siófokon: már egy szabálytalan előzésért is ugrik a jogosítvány

Fokozott közúti ellenőrzésekre és szigorúbb fellépésre számíthatunk Siófokon – jelentette be Molnár Gábor vármegyei rendőrfőkapitány. Egy szabálytalan előzés is jogosítványvesztéssel járhat. Folytatják a sikeres gyalogos járőrprogramot és az „okoszebraprogramot” is. A bűncselekmények száma 6 százalékkal nőtt, míg a közterületen elkövetetteké 9 százalékkal csökkent a városban. A tűzoltók tavaly 700 tűzesetet és 1500 műszaki mentést kezeltek.