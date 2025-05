Kombájnba rohant az autó: két halott, egy életveszélyes sérült

Szinte nem múlik el úgy egy hét, hogy ne történne halálos közúti szerencsétlenség hazánk útjain. Nemrég újabb szörnyű tragédia történt, melyben ketten meghaltak, egy ember pedig életveszélyesen megsérült a balesetben.

Szörnyű tragédia: kombájnak rohant a személyautós

Fotó: MW

Szörnyű tragédia: két halott, egy életveszélyes sérült a balesetben

Két személy életét vesztette, egy ember pedig életveszélyesen megsérült, amikor frontálisan ütközött egy kombájn és egy személyautó a Pest vármegyei Kőröstetétlen közelében, a 4613-as úton.

Információnk szerint a személyautó megcsúszott, és frontálisan összeütközött a kombájnnal, az ütközéstől a gépkocsi az árokba csapódott. A személyautóban hárman ültek, egyiküket a ceglédi tűzoltók feszítővágó segítségével emelték ki. A brutális balesetben ketten életüket vesztették, egy személyt pedig életveszélyes állapotban szállítottak a mentők kórházba. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.

Halálos baleset Somogyaszalónál

Vádat emeltek a sofőr ellen, mert fékezés nélkül ütközött az előtte haladó járműnek. Halálos baleset történt figyelmetlenségből a 67-es főúton.

A halálos baleset még 2024 márciusában, a délutáni órákban történt a 67-esen, ahol a hibázó autóvezető Somogyaszaló irányából Mernye felé haladt a külső forgalmi sávban. Amikor egy szabályos előzést követően visszatért a külső sávba, a sértett által vezetett autó mögé került.

Mivel a férfi egy újabb előzést szeretett volna végrehajtani, ezért a belső forgalmi sávot figyelte, de végül az előzést nem kezdte meg a sáv telítettsége miatt. Mindeközben viszont azt nem vette észre, hogy az előtte lévő sértetti jármű ismeretlen okból rendkívül lassan, legfeljebb 17 km/óra sebességgel haladt, így legalább 122 km/h sebességgel nekirohant.

Hajmeresztő előzés - a rendőröknek is égnek állt a haja

A hétfői drónos ellenőrzés megdöbbentő eredménnyel járt. Jó pár hajmeresztő előzést rögzített a légi kamera, a rendőröknek is égnek állt a hajuk tőle.

A rendőrségi drón előzés közben szabálytalankodó autósokat kapott lencsevégre. A rendőrök február 10-én Kaposvár és vonzáskörzete forgalmát ellenőrizték fokozottan. Nemcsak civil autókkal, hanem drónokkal is ellenőrizték a legkritikusabb pontokat, valamint finn módszerrel is szondáztattak.

Endrédi János kaposvári forgalomtechnikai szakmérnök, a Kaposvári Rendőr-kapitányság Városi Baleset-megelőzési Bizottság tagja szombaton azt mondta: a legtöbb balesetet a gyorshajtás okozza.

– A figyelmetlenség és egyes kocsiknál az autógumik rossz műszaki állapota is bajt idézhet elő mondta – hangsúlyozta Endrédi János. – Épp a napokban láttam egy járművön olyan autógumit, melynek az egyik fele nagyon lekopott, az ilyen gépkocsi esős úton könnyen megcsúszhat.

A szakember kiemelte: szombaton sokan kirándulnak, az emberek kihasználják a jó időt, van, aki Balatonra megy, élénk a forgalom. Sok autó közlekedik az utakon, épp ezért indokolt a fokozott figyelem az utakon.