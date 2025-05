Robbanás történt a Balaton partján, gyorsan terjedtek a lángok

Ahogy azt korábban megírtuk, péntek délelőtt kigyulladt egy megközelítőleg 120 négyzetméteres családi ház és két melléképület Balatonfenyvesen, a Dráva utcában. A lángok egy kétállásos garázsból indultak ki, ahol egy személygépkocsi is teljesen kiégett, majd a tűz átterjedt a főépület tetőszerkezetére, valamint a szomszédos telken álló másik melléképületre is.

Tűz Balatonfenyvesen: robbanás is történt

Fotó: Önkormányzati Tűzoltóság Balatonboglár - Balatonlelle/FB oldala

Hat vízsugarat is bevetettek a tűzoltók

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a gyapot szigetelés nagy füsttel égett, de személyi sérülés nem történt. A helyszínre elsőként a marcali hivatásos és a balatonboglári önkormányzati tűzoltók érkeztek, akik öt, majd összesen hat vízsugárral kezdték meg az oltást. A tűz megfékezéséhez később csatlakoztak a keszthelyi és zalakarosi egységek is.

Fotó: Önkormányzati Tűzoltóság Balatonboglár - Balatonlelle/FB oldala

A tűzoltók négy gázpalackot is kihoztak a lángoló épületekből, amelyek közül egy felrobbant a hőhatás következtében, míg három sértetlenül került ki. Emellett egy CO₂-palackot is eltávolítottak a veszélyzónából. Az eset súlyosságát mutatja, hogy összesen 22 tűzoltó vett részt a beavatkozásban, akik három „C” és három „D” sugarat is bevetettek, így körülbelül két óra alatt sikerült teljesen elfojtaniuk a tüzet.