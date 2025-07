Holtan találták a Balatonban eltűnt idős férfit

Egy férfi holttestére bukkantak a nádasban Balatonszepezden, nem messze egy csónakkikötőtől. Az értesülést Orbán Zoltán, a Somogy Vármegyei Rendőr-Főkapitányság szóvivője is megerősítette. Kiderült, hogy az eltűnt férfi testét nem messze egy csónak kikötőjétől a nádasban találták meg, majd a katasztrófavédelem munkatársai és a vízirendőrök közösen a partra vitték.

Balatoni vízitragédia

Holttest a Balatonban

A 76 éves férfi vasárnap reggel az egyik strandról úszni indult, de nem tért vissza. A viharos hullámzás a partra kényszerítette a feleségét is, aki kétségbeesetten kereste. A keresésbe később két mentőhajó is bekapcsolódott, akkor még eredménytelenül. Az Alfa nevű sürgősségi mentőhajó vasárnap délelőttől késő estig és hétfőn is több órán keresztül ultrahangos keresőberendezéssel, szonárral kutatta a Balatonszepezd előtti vízterületet a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata (VMSZ).