A benzinkutas mentette meg a bántalmazott nőt, hónapokig verték és terrorizálták

A bántalmazásra utaló nemzetközi kézjellel kért segítséget egy veszprémi nő az egyik balatoni benzinkúton, derült ki a Tények műsorából. A benzinkutas felismerte a segítségkérést és azonnal értesítette a rendőröket. A nővel lévő férfit elfogták, a bíróság elrendelte egy hónapra a letartóztatását. Kiderült, hogy a férfi több mint egy éve verte és terrorizálta a nőt, aki még a mosdóba is csak engedéllyel mehetett ki.

Benzinkúton is segített a jelzés

A Signal for Help nevű kezdeményezést, ami a magyar szóhasználatban néma segélykiáltásként terjedt el, a kanadai Women's Foundation nevű, nőket támogató szervezet vezette be 2020 áprilisában, azzal a céllal, hogy egy áldozat némán és diszkréten jelezhesse, hogy bántalmazásban érintett, fenyegetve érzi magát, és segítségre van szüksége. A Signal for Help nem véletlenül született éppen a Covid-lezárások idején, amikor világszerte megnőtt a családon belüli erőszakos esetek száma, az áldozatok pedig sokszor hetekre össze voltak zárva a bántalmazóikkal.

A kézjel egy folyamatos, ismételt mozdulatsorból áll: négy kinyújtott ujj alá kell hajtani a hüvelykujjat, majd ráhajtani a négy ujjat.

Kaposváron is történt hasonló eset tavaly, akkor egy ruhabolti eladó ismerte fel a néma segítségkérést, és hívta a rendőrséget.