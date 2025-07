Lecsapott a DELTA kommandó, most Nagyatád környékén lett 120 adaggal kevesebb drog

A nagyatádi nyomozók a Somogy vármegyei bevetési egységgel a DELTA Program keretében elfogták azt a 48 éves iharosi díler férfit, akit kábítószer-kereskedelem bűntettével gyanúsítanak. A feltételezett elkövetőt őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását.

A dílernél találták a rendőrök

A díler nem menekült

Az egyenruhások a díler elfogásakor 40 gramm droggyanús anyagot találtak, amiben a gyorsteszt THC jelenlétét mutatta ki. Az anyag lefoglalásával a nyomozók közel 120 adag drog forgalomba kerülését akadályozták meg, melynek feketepiaci értéke eléri a félmillió forintot.

A rendőrség elkötelezett a kábítószer elleni küzdelemben, hívta fel a figyelmet erre a történtek után a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság kommunikációs szolgálata. Ahogy eddig, úgy a jövőben is határozott cél a kínálat csökkentése és a terjesztői hálózatok felszámolása, ígérték. A rendőrség arról is beszélt, hogy a kábítószerek és az új pszichoaktív anyagok mindig kétséges összetételűek és eredetűek, ezért élettani hatásuk kiszámíthatatlan, használatuk akár tragikus kimenetelű is lehet.