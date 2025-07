Drónok repültek rá az autósokra Siófokon, félezer sofőrt ellenőriztek a levegőből

Rendőrségi drónokat is bevetettek: a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság a Készenléti Rendőrséggel közösen hajtott végre célirányos ellenőrzést a Balatonnál.

Drónok és rendőrautók a Balatonnál

Drónok figyelték a szabálytalankodókat

A rendőrök Siófok és vonzáskörzete forgalmát ellenőrizték fokozottan. A szabályszegők hatékonyabb kiszűrése érdekében az egyenruhások nemcsak civil autókkal, hanem drónokkal is ellenőrizték a közlekedésbiztonság tekintetében legkritikusabb pontokat, valamint finn módszerrel is szondáztattak.

Az akció ideje alatt a járőrök 535 gépjárművezetőt ellenőriztek, közülük egy sofőrnél sem merült fel az ittasság gyanúja. A rendőröknek emellett sebességtúllépés, biztonsági öv használatának hiánya, irányváltoztatás szabályainak megsértése, valamint vezetés közben kézben tartott mobiltelefon használat miatt összesen 71 esetben kellett intézkedniük. Az ellenőrzést hat járőrautó, négy civil gépkocsi, egy sebességmérő berendezés és két drón segítette.

A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság megyeszerte tervez további, ehhez hasonló ellenőrzéseket, ezért kérik a közlekedésben résztvevőket, hogy mindig tartsák be a közúti szabályokat.