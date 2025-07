Kritikus a helyzet, házakat is veszélyeztet a víz Jákóban az esőzés miatt

A MetNet közösségi oldala számolt be róla, hogy a jákói ingatlanokat is veszélyezteti már a villámárvíz. Mint ismert több somogyi településre hirtelen 30, néhol 50 milliméter csapadék is leesett rövid idő alatt.

Forrás: MetNet

Videónkon is látszik a jákói helyzet.