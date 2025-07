30 ezerért adta el gyermeke 160 ezres iskolai laptopját, aztán jöttek a zsaruk

A diák még csak használatra sem adhatta volna ki kezéből a laptopot, amelyet a tankerülettől kapott digitális oktatásra. Az édesanyja nem foglalkozott a szabályokkal, anyagi nehézségeire hivatkozva pénzzé tette az eszközt.

A tanuló laptopot adta el az anya. Fotó: Tero Vesalainen

Laptopot kapott tanuláshoz, anyja azon nyomban eladta

A mintegy 160 ezer forintot érő számítógépet mindössze 30 ezer forintért tette pénzzé az anya, aki maga vette át a készüléket tavaly nyáron. Amikor megkapta, elmondták neki, hogy nem lehet másra használni, mint a tanórákon való munkára és azt is: nem adhatja, vagy ajándékozhatja azt el. Dacára az intő szónak, az asszony egy héttel a kézhez vétel után már el is adta a gépet egy siófoki használt cikkes boltnak.

Nem csak sikkasztás írható az anya számlájára, mivel a laptop tulajdonjogát illetően valótlan nyilatkozatot tett, hamis magánokirat felhasználásának vétsége miatt is felelnie kell a bíróság előtt. Az elsikkasztott számítógépet a nyomozó hatóság végül lefoglalta és a sértettnek visszajuttatta.