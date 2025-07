Somogyi ördögűző dolgozta meg „ekszözájzbúk” Ferikét, mégis gyilkosság lett a vége

Az ördögűző történetét az egész ország ismeri. Huszonegy évvel ezelőtt, 2004-ben vált Ferenc ismertté, amikor tizenévesként a TV2 Napló című műsorában megpróbálták belőle kiűzni az ördögöt a fiú felsőnyéki otthonában. A fiúról a családja azt állította, hogy a gonosz szállta meg. Az „ekszözájzbúk" kiáltások, melyek elhagyták az ajkát, valójában az iskolában tanult leckekönyv kifejezést takarták. A kamasz később csak akkor csendesedett le, amikor az apja megígérte, hogy megkapja az áhított mountain bike-ot.

Ördögűző munkában

Az ördögűző ment, de a démon maradt?

A felvételek később nagy karriert futottak be a neten, és Ferikéból mém lett, de a sorsa nem alakult vidáman. A 32 éves férfi élete nagy részét börtönben töltötte, többször adtak ki körözést ellene, és most gyilkossá vált. A pszichológusának vallotta be, hogy megfojtotta a zárkatársát, jelenleg a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet lakója.

A somogyi ördögűző máig dolgozik

Az ügy somogyi vonatkozása, hogy az ördögűzést az ádándi Ursinyi Julianna végezte, aki korábban a Somogyi Hírlapnak is jósolt, főként újévkor. Ursinyi Julianna a mai napig hiszi, hogy Ferike démoni hatás alatt állt. Szerinte valójában nem Ferike ölte meg az embert, hanem a benne lévő démon a másikat. Hozzátette, hogy a mai napig Istennel és Jézussal dolgozik, és egy pillanat alatt gyilkossá tud válni az ember, ha egy démon megszállja.