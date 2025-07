Robbanás az Ozora fesztiválon, tűz és káosz a nyitónapon

A Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hírportálunknak ismertette, hogy 2025. július huszonötödikén kora délután az O.Z.O.R.A. fesztiválon – írta meg a Teol.hu.

A tűz átterjedt három gépjárműre és két utánfutóra, valamint kétszázötven négyzetméteren több sátorra. A tűzeset során több propán bután palack is felrobbant. A tüzet a sárbogárdi és a paksi hivatásos tűzoltók, valamint a simontornyai önkéntes tűzoltók több vízsugárral és kézi szerszámokkal eloltották. A Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat jelenleg is tűzeseti szemlét tart a helyszínen. Információink szerint a propán bután palackok egy kebabosnál robbantak fel, és állítólag gázcső is eldurrant. Információink szerint legalább négyen könnyebb sérüléseket szenvedtek.

