Újra tűz pusztít délen: akkora a baj, hogy Baranyából is riasztottak tűzoltókat Somogyba

– Aljnövényzet és lekaszált széna ég mintegy két hektáron Hedrehely külterületén – számolt be péntek délután a Somogyi Katasztrófavédelmi Igazgatóság (SVKI). – A tűz az erdőbe is belekapott. A tűz az erdőbe is belekapott. A somogyi katasztrófavédelmi műveleti szolgálat mellett a szigetvári hivatásos és a kadarkúti önkormányzati tűzoltók négy vízsugárral oltják a lángokat. A rajok megakadályozták a tűz továbbterjedését.