Hamarabb utolérték, mint a sánta rókát

A kerítés nem állította meg a biciklitolvajt, de a rendőrök igen

A biciklitolvaj hamar lebukott. Lopás miatt indított eljárást a rendőrség egy adácsi férfi ellen. A biciklitolvaj hamar lebukott.

A kerítés nem állította meg a biciklitolvajt, de a rendőrök igen

A gyöngyösi nyomozók elfogták azt a 44 éves biciklitolvajt aki 2024. október 17-én dél körül átemelt a kerítésen egy női kerékpárt egy adácsi családi ház udvarából, majd Gyöngyösig tekert, és ott értékesítette, írta meg a HEOL.hu. A Gyöngyösi Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztálya lopás miatt folytatott eljárást - olvasható a Police.hu oldalán. 

A biciklitolvaj hamar lebukott
Forrás: Metropol

A rendőrök néhány órán belül az elkövető nyomára bukkantak, a biciklit is megtalálták, és visszaadták a tulajdonosának. Mint megtudtuk a nyomozó hatóság befejezte az eljárást, és az iratokat a napokban továbbította az ügyészségnek - írja a Police.hu. 

Adácsi férfit hamarabb elkapták mint a balatoni tolvajt

Korábban írtunk róla, hogy egy siófoki bérelt garázsban találtak a nyomozók kilenc darab lopott biciklit. Mint utólag kiderült azokat még 2024 tavaszán lopták el Ausztirában. 

 

 

