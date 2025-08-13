A kerítés nem állította meg a biciklitolvajt, de a rendőrök igen

A gyöngyösi nyomozók elfogták azt a 44 éves biciklitolvajt aki 2024. október 17-én dél körül átemelt a kerítésen egy női kerékpárt egy adácsi családi ház udvarából, majd Gyöngyösig tekert, és ott értékesítette, írta meg a HEOL.hu. A Gyöngyösi Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztálya lopás miatt folytatott eljárást - olvasható a Police.hu oldalán.

A biciklitolvaj hamar lebukott

Forrás: Metropol

A rendőrök néhány órán belül az elkövető nyomára bukkantak, a biciklit is megtalálták, és visszaadták a tulajdonosának. Mint megtudtuk a nyomozó hatóság befejezte az eljárást, és az iratokat a napokban továbbította az ügyészségnek - írja a Police.hu.

