A sokadik áldozatát követelte vasárnap a Balatonon, fürdőzés közben lett rosszul a hölgy

Sikertelen volt annak a nőnek az újraélesztése, aki vasárnap lett rosszul a Balatonban – írja közösségi oldalán a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata (VMSZ). Mint írják a hölgy nem merült el, mert a férje ott volt mellette és tartotta, amíg a strandi vízimentő a mentőkatamaránnal beevezett érte. A VMSZ munkatársa kiemelte a katamaránra és megkezdte az újraélesztést. Megkérte a hölgy férjét, hogy evezzen ki a partra, amíg ő végzi a mellkaskompressziókat. Mikor kiemelték a hölgyet a partra, már megérkezett az Alfa mentőhajó egészségügyi személyzete, valamint a mentőszolgálat kocsija is, így emelt szinten folytatódott az újraélesztést, ami sajnos nem volt sikeres.