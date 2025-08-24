augusztus 24., vasárnap

Bertalan névnap

Rajtütés

Adót csalt ez a kínai boltos, kipucolták az üzletét a kommandósok

Fiktív számlákkal minimalizálta fizetendő adóját egy cég. A NAV a bírságokkal együtt nyolcvannyolcmillió forint megfizetésére kötelezte a céget, a tartozás fedezetére pedig a vállalkozás teljes árukészletét lefoglalta.

 A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) elemzésén akadt fenn az a távol-keleti kereskedő, amely több tízmillió forinttal csökkentette fizetendő áfáját. A NAV szerint a vállalkozás több mint száz kockázatos, illetve kényszertörlés, felszámolás alatti cégtől fogadott be gyanús számlákat. Több esetben az is kiderült, hogy törölt adószámú beszállítótól vásárolt. 

A revizorok megkeresték a beszállítókat, de a számlakiállítók a székhelyükön nem voltak elérhetők, a hivatalos iratokat nem vették át. A NAV ezért felhasználta nyilvántartásait, az Online Számla rendszer adatait és a korábbi ellenőrzések tapasztalatait is. A gyanús beszállítói kör jellemzően nem nyújtott be bevallást, és áfát sem fizetett. A NAV-vizsgálat megállapította, hogy a számlákon szereplő ruházati termékek, lábbelik beszerzésére nem kerülhetett sor, mivel a számlakiállítóknál az értékesítéshez szükséges személyi- és tárgyi feltételek sem álltak rendelkezésre. Egyértelművé vált, hogy az ellenőrzött társaság a fiktív számlák alapján minimalizálta adókötelezettségét. 

A NAV a résztvevő igazgatóságok szoros együttműködésével, több lépcsőben biztosította a megtérülését. Az adóhiány fedezetére a hatóság pénzkövetelés biztosítását rendelte el, és a végrehajtók az áruház teljes árukészletét lefoglalták. A még aznap átadott 20 millió forint készpénzt a végrehajtóknak, és vállalta a tartozás megfizetését, részletekben. A további részletek már akadozva érkeztek, ezért a NAV ismét akcióba lépett. A végrehajtási szakterület tucatnyi munkatársa három napon keresztül foglalta le és szállította el a több mint 33 ezer darabos, teljes árukészletet. Az értékét 95 millió forintra becsülik a NAV végrehajtói.

A határozat véglegessé válása után az adóhatóság elektronikus árverésen értékesíti a lefoglalt ruházati termékeket. 

 

