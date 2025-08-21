augusztus 21., csütörtök

Árokba csúszott a fiatal Kaposvár határában

Címkék#sofőr#Kaposvár#baleset

Árokba csúszott a fiatal Kaposvár határában

Árokba csúszott egy sofőr a 67-es úton a Kaposvár-Szigetvár közötti szakaszon a megyeszékhely belterületén, a 38-as kilométerszelvény közelében csütörtök este a nedves úton – erősítette meg Orbán Zoltán, a somogyi rendőrség sajtószóvivője. Az érintett szakaszon félpályán halad a forgalom. Egy szemtanú azt is megosztotta szerkesztőségünkkel, hogy beszélt is a fiatal sofőrrel a balesetet követően. Az autóshoz mentő is érkezett, elsődleges információk alapján könnyebb fejsérülést szenvedett.

 

 

