Baleset
39 perce
Árokba csúszott és csúnyán összetört a Corsa
Egy hat méter mély árokba csapódott és fejtetőn állt meg egy autó hétfőn, Tab és Kánya között. A járműben hárman utaztak, mindannyian el tudták hagyni a kocsit. A tabi önkormányzati tűzoltók kerekeire állították, majd áramtalanították az autót. Ketten megsérültek a balesetben.
