Árokba csúszott és csúnyán összetört a Corsa

Egy hat méter mély árokba csapódott és fejtetőn állt meg egy autó hétfőn, Tab és Kánya között. A járműben hárman utaztak, mindannyian el tudták hagyni a kocsit. A tabi önkormányzati tűzoltók kerekeire állították, majd áramtalanították az autót. Ketten megsérültek a balesetben.

Árokba csúszott egy autó Tab és Kánya között

Fotó: Tab ÖTP