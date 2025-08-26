augusztus 26., kedd

Izsó névnap

Baleset

1 órája

Árokba csúszott és csúnyán összetört a Corsa

Klein Péter Nándor

Egy hat méter mély árokba csapódott és fejtetőn állt meg egy autó hétfőn, Tab és Kánya között. A járműben hárman utaztak, mindannyian el tudták hagyni a kocsit. A tabi önkormányzati tűzoltók kerekeire állították, majd áramtalanították az autót. Ketten megsérültek a balesetben.

Árokba csúszott egy autó Tab és Kánya között
Fotó: Tab ÖTP

 

