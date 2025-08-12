augusztus 12., kedd

Klára névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Depresszió

53 perce

Az ital se feledtette bánatát, ezért a somogyvámosi temetőbe ment, hogy végezzen magával

Címkék#bánat#Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság#élet#ital

Egy somogyvámosi férfi el akarta dobni magától az életét, de a rendőrök megakadályozták, hogy végrehajtsa tettét.

Kovács Gábor László
Az ital se feledtette bánatát, ezért a somogyvámosi temetőbe ment, hogy végezzen magával

Fotó: South_agency

A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság tevékenység-irányítási központjába érkezett a bejelentés, mely szerint a bejelentő fia egy nézeteltérést követően ittasan öngyilkossági szándékkal távozott otthonából. A lengyeltóti rendőrök percek alatt a helyszínre értek, és keresni kezdték a 38 éves férfit, akit végül a somogyvámosi temető közelében találtak meg. A járőrök értesítették a mentőszolgálat munkatársait, akik kiérkezve az elkeseredett férfit megvizsgálták, majd kórházba szállították.

 

Mindig van kihez fordulni

Magyarországon számos lelkielsősegély-szolgálat működik, a bárki számára ingyenes elérhető telefonszámok az alábbiak:
Magyar Lelki Elsősegély Szolgálat: 116-123

Kék Vonal (24 év alattiaknak): 116-111 

Kék Vonal (24 év alatti fiatalért aggódó felnőtteknek): 116-000

Ifjúsági Lelki Elsősegély: 137 00 (hétköznapokon 17-21 óra között)

Országos Kríziskezelő: +36 80 20 55 20

Caritas Lelkisegély: +36 80 505 503

DélUtán (időseknek): +36 80 200 866

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu