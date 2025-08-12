Az ital se feledtette bánatát, ezért a somogyvámosi temetőbe ment, hogy végezzen magával

A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság tevékenység-irányítási központjába érkezett a bejelentés, mely szerint a bejelentő fia egy nézeteltérést követően ittasan öngyilkossági szándékkal távozott otthonából. A lengyeltóti rendőrök percek alatt a helyszínre értek, és keresni kezdték a 38 éves férfit, akit végül a somogyvámosi temető közelében találtak meg. A járőrök értesítették a mentőszolgálat munkatársait, akik kiérkezve az elkeseredett férfit megvizsgálták, majd kórházba szállították.

Mindig van kihez fordulni Magyarországon számos lelkielsősegély-szolgálat működik, a bárki számára ingyenes elérhető telefonszámok az alábbiak:

Magyar Lelki Elsősegély Szolgálat: 116-123 Kék Vonal (24 év alattiaknak): 116-111 Kék Vonal (24 év alatti fiatalért aggódó felnőtteknek): 116-000 Ifjúsági Lelki Elsősegély: 137 00 (hétköznapokon 17-21 óra között) Országos Kríziskezelő: +36 80 20 55 20 Caritas Lelkisegély: +36 80 505 503 DélUtán (időseknek): +36 80 200 866