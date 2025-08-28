Nem működött a törölközőszéf Siófokon, 200 ezret emeltek el a babakocsiból

Még egy babakocsit is kifosztottak a Balatonnál a tolvajok. A Siófoki Járási Ügyészség előbb egy húszas éveiben járó budapesti fiatalt, majd egy román férfit állított gyorsított eljárásban bíróság elé, mert a vádlottak lopásokat követtek el Balaton-parti településeken az idei idegenforgalmi szezon alatt.

Babakocsiból loptak, büfét törtek fel a Balatonnál

Fotó: Magyarország ügyészsége

A babakocsiból 200 ezret vittek el

A fiatal magyar férfinak azért kellett bíróság elé állnia, mert 2025 júniusában az egyik siófoki partszakaszon kifosztott egy törölközővel letakart, őrizetlenül hagyott babakocsit, amelyből négy sértettet megkárosítva 200 ezer forint értékben vett magához mobiltelefonokat, elektromos cigarettákat és készpénzt. A siófoki nyomozók még aznap őrizetbe vették, majd a Siófoki Járási Ügyészség gyorsított eljárásban emelt ellene vádat. A Siófoki Járásbíróság a büntetett előéletű férfi bűnösségét végül a váddal egyezően állapította meg, és őt 90 nap elzárásra ítélte.

A büfét egy csavargó fosztotta ki

A másik ügyben egy rendezetlen életvitelű, csavargó életmódot folytató román férfi jelent meg a balatonőszödi szabadstrandon 2025 júliusában, ahol az éjszakai órákban csavarhúzóval betörte az egyik strandbüfé ablakát, majd az egységből nagyobb mennyiségű váltópénzt lopott el. A Siófoki Járási Ügyészség az elkövetéstől számított 72 órán belül, az őrizetbe vétele alatt bíróság elé állította. A Siófoki Járásbíróság a román férfit 2 évre próbára bocsátotta és vele szemben vagyonelkobzást rendelt el.